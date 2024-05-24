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Постер сериала Связь
Постер сериала Связь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Связь

Связь (2024 - 2024)

Keoneksyeon 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 16 часов 20 минут

О чем сериал

Детектив Чан Дже-гён, непреклонный страж порядка из отдела по борьбе с наркотиками, привык держаться на расстоянии от людей и контролировать все самостоятельно, но очередное расследование оборачивается кошмаром и заставляет героя пересмотреть свои приоритеты. После нападения он просыпается и понимает, что его подсадили на новый сверхсильный наркотик. Он вынужден скрывать свою зависимость, чтобы сохранить карьеру и продолжить расследование, но с каждым днем делать это становится все сложнее. Вскоре герой понимает, что события связаны с трагической смертью его школьного друга. Загадки прошлого и нынешняя угроза переплетаются, заставляя Чан Дже-гёна бороться не только с преступниками, но и с собственными демонами.

В ролях
В ролях
Квон Се Ин
Ким Гён-нам
Чи Сон
Чи Сон
Чон Сун-вон
Чон Сун-вон
Чон Ми-до
Чха Ёп
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Связь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 14 эпизодов
 
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