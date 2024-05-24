Детектив Чан Дже-гён, непреклонный страж порядка из отдела по борьбе с наркотиками, привык держаться на расстоянии от людей и контролировать все самостоятельно, но очередное расследование оборачивается кошмаром и заставляет героя пересмотреть свои приоритеты. После нападения он просыпается и понимает, что его подсадили на новый сверхсильный наркотик. Он вынужден скрывать свою зависимость, чтобы сохранить карьеру и продолжить расследование, но с каждым днем делать это становится все сложнее. Вскоре герой понимает, что события связаны с трагической смертью его школьного друга. Загадки прошлого и нынешняя угроза переплетаются, заставляя Чан Дже-гёна бороться не только с преступниками, но и с собственными демонами.