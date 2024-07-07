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Постер сериала Моя подруга-олениха Нокотан
Постер сериала Моя подруга-олениха Нокотан
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Моя подруга-олениха Нокотан

Моя подруга-олениха Нокотан (2024 - …)

Shikanoko Nokonoko Koshitantan 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Торако Коси учится в старших классах школы и тщательно скрывает свое прошлое — раньше она была главой уличной банды. Теперь никто не знает о ее былых шалостях, зато все любят как местную звезду и самую популярную девчонку школы. Но однажды в классе появляется новая ученица Ноко Сиканоко. У нее есть рога и некая связь с оленями. А еще она прознала о тайне Торако и теперь будто хочет свести ее с ума — все вокруг превращается в абсурд. Но две девочки становятся подругами, а проводить время вместе становится все веселей.

В ролях
В ролях
Мэгуми Хан
Saki Fujita
Косукэ Ториуми
Косукэ Ториуми
Кикуко Иноуэ
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.7 IMDb
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Сезоны
Моя подруга-олениха Нокотан - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 12 эпизодов
 
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