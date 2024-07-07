Торако Коси учится в старших классах школы и тщательно скрывает свое прошлое — раньше она была главой уличной банды. Теперь никто не знает о ее былых шалостях, зато все любят как местную звезду и самую популярную девчонку школы. Но однажды в классе появляется новая ученица Ноко Сиканоко. У нее есть рога и некая связь с оленями. А еще она прознала о тайне Торако и теперь будто хочет свести ее с ума — все вокруг превращается в абсурд. Но две девочки становятся подругами, а проводить время вместе становится все веселей.