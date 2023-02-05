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Постер сериала Профессор
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Киноафиша Сериалы Профессор

Профессор (2023 - …)

Docent 18+
Год выпуска 2023
Страна Чехия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ČT1
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Серийный убийца бесчинствует в городе уже много лет. Все зацепки ведут в тупик. Начальник полиции создаёт команду, где в тандеме начинают работать максимально не похожие друг на друга люди: молодая женщина-детектив и профессор, который на два поколения старше коллеги. Она не дремлет в чрезвычайных ситуациях, иногда даже действует быстрее, чем думает. Он же никогда не участвовал в реальных группах захвата. Уже много лет он преподаёт в университете, обучая студентов пониманию психологии преступников. Шеф полиции надеется, что работа этих двоих в тандеме поможет поймать убийцу.

В ролях
В ролях
Иван Троян
Тереза Ворискова
Марек Таклик
Ленка Власакова
Ондржей Ветхи
Алоис Швеглик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.7 IMDb
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Сезоны
Профессор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
Профессор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 3 эпизода
 
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