Серийный убийца бесчинствует в городе уже много лет. Все зацепки ведут в тупик. Начальник полиции создаёт команду, где в тандеме начинают работать максимально не похожие друг на друга люди: молодая женщина-детектив и профессор, который на два поколения старше коллеги. Она не дремлет в чрезвычайных ситуациях, иногда даже действует быстрее, чем думает. Он же никогда не участвовал в реальных группах захвата. Уже много лет он преподаёт в университете, обучая студентов пониманию психологии преступников. Шеф полиции надеется, что работа этих двоих в тандеме поможет поймать убийцу.