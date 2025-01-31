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Отзывы о сериале «Минута тишины»
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removna777
31 января 2025, 12:17
Оценка
Отличный сериал , с хорошей талантливой игрой актеров, интересный сюжет, динамичный, особенно хороши главные герои, Евгений Цыганов -так гармоничен, и глубок в роли олигарха, и Актриса Лерман, все вмеру и немного женской эмоции , делают психолога живым и настоящим. Спасибо режиссеру и всем актерам, душевный, умный фильм. Есть все и любовь, и психологизм, и правда, и порядочность , и надежда. Благодарю и рекомендую.
31 января 2025, 12:17
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Киноафиша.инфо
31 января 2025, 21:17
в ответ на сообщение
removna777 от 31 января 2025, 12:17
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 января 2025, 21:17
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Рафкат Ахметов
3 февраля 2025, 12:15
Оценка
Сериал понравился.
Все фильмы с Е.Цыгановым обожаем,смотрим всей семьёй.Ждем новых ролей!👍🏻
3 февраля 2025, 12:15
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Все фильмы с Е.Цыгановым обожаем,смотрим всей семьёй.Ждем новых ролей!👍🏻
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