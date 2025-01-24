Оповещения от Киноафиши
«Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе»
1
Super Mâles
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
6
Продолжительность сезона
3 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
5.3
Оцените
11
голосов
5.4
IMDb
Список серий сериала Сильный пол
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Злодеи
On est mâles
Сезон 1
Серия 1
24 января 2025
Мистер Непонимание
Mâles entendus
Сезон 1
Серия 2
24 января 2025
Всё хуже и хуже
Mâles en pis
Сезон 1
Серия 3
24 января 2025
Пещерные люди
Mâles des cavernes
Сезон 1
Серия 4
24 января 2025
Худшие времена
Mâles barrés
Сезон 1
Серия 5
24 января 2025
Разбитые сердца
Mâles au cœur
Сезон 1
Серия 6
24 января 2025
График выхода всех сериалов
Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра
Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе
Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»
Пересмотрел «Место встречи» и осознал: Шарапов одним словом выдал, что он – стукач (Аня поняла все моментально)
«Зверо», но не «полис»: лишь один зарубежный мульт в России собрал больше «Человека-Бензопилы» в 2025-м – в США сборы вдвое меньше
Глянцевый детектив о богачах? Заблуждаетесь! Скрытые смыслы «Большой маленькой лжи» в России поняли единицы
«Я держался»: все теории о судьбе Шилова разрушены — Устюгов ясно дал понять, что его герой мертв
Из «Афони» в последний момент вырезали «обнаженку» и кошмарную смерть: над изначальным финалом драмы рыдали бы всем СССР
В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху
234 млн просмотров, и это только за 2025-й: с прискорбием признаю, что Netflix выпустили «убийцу» «Йеллоустоуна»
Второй сезон «Добро пожаловать в Дерри» будет еще мрачнее первого: у Кинга есть козырь — ждем сюжетную линию с героем «Зеленой мили»
