Сборы в отпуск всегда хлопотные и суетливые. Взять надо только самое нужное. Желательно, чтобы попадание в этот список выиграли и дети, хотя их неорганизованность, громогласность и надоедливость обычно сильно снижают на это шансы. Ещё важно показать море старшим представителям семьи, хотя и их способность к созданию конфликтных ситуаций на пустом месте тоже ставит под вопрос наличие свободных мест в автомобиле. Тем не менее решение принято. Чемоданы собраны. Три поколения семьи отправляются на одном старом фургоне к тёплому побережью Хорватии. Под этим путешествием подразумевался летний беззаботный отдых, но с самого начала эта поездка стала походить на незабываемое приключение.