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Постер сериала Негодяи в дороге
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Киноафиша Сериалы Негодяи в дороге

Негодяи в дороге (2022 - 2022)

Špunti na cestě 18+
Год выпуска 2022
Страна Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ČT1
Продолжительность сериала 10 часов 50 минут

О чем сериал

Сборы в отпуск всегда хлопотные и суетливые. Взять надо только самое нужное. Желательно, чтобы попадание в этот список выиграли и дети, хотя их неорганизованность, громогласность и надоедливость обычно сильно снижают на это шансы. Ещё важно показать море старшим представителям семьи, хотя и их способность к созданию конфликтных ситуаций на пустом месте тоже ставит под вопрос наличие свободных мест в автомобиле. Тем не менее решение принято. Чемоданы собраны. Три поколения семьи отправляются на одном старом фургоне к тёплому побережью Хорватии. Под этим путешествием подразумевался летний беззаботный отдых, но с самого начала эта поездка стала походить на незабываемое приключение.

В ролях
В ролях
Давид Новотны
Павел Лишка
Иржи Лангмайер
Иржи Лангмайер
Анна Поливкова
Татьяна Дыкова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Негодяи в дороге - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 13 эпизодов
 
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