Сквозь Альпы 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Сквозь Альпы
Сезоны
Сезон 1
Vite in fuga
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 ноября 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сквозь Альпы»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
На 6 месяцев раньше
6 mesi prima
Сезон 1
Серия 1
22 ноября 2020
Ортизеи
Ortisei
Сезон 1
Серия 2
22 ноября 2020
Апрель
Aprile
Сезон 1
Серия 3
23 ноября 2020
Гаета
Gaeta
Сезон 1
Серия 4
23 ноября 2020
Май
Maggio
Сезон 1
Серия 5
29 ноября 2020
Удо
Udo
Сезон 1
Серия 6
29 ноября 2020
Июнь
Giugno
Сезон 1
Серия 7
30 ноября 2020
Габриэле
Gabriele
Сезон 1
Серия 8
30 ноября 2020
Август
Agosto
Сезон 1
Серия 9
6 декабря 2020
Сентябрь
Settembre
Сезон 1
Серия 10
6 декабря 2020
Казираги
Casiraghi
Сезон 1
Серия 11
7 декабря 2020
Уилкок
Wilcock
Сезон 1
Серия 12
7 декабря 2020
