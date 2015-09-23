Меню
Модус 2015 - 2017 1 сезон
Сезон 1
Modus
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Модус»
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
23 сентября 2015
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
30 сентября 2015
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
7 октября 2015
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
14 октября 2015
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
21 октября 2015
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
28 октября 2015
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
4 ноября 2015
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
11 ноября 2015
