Цитаты из сериала 10,5 баллов: Апокалипсис

Цитаты из сериала 10,5 баллов: Апокалипсис

Ведущий #4 [На ТВ] Гонолулу готовится к удару того, что называют огромной волной прилива. Приливная волна, вызванная землетрясением 10.5, которое разрушило большинство Лос-Анджелеса, должна достигнуть островов в течение часа.
Президент Пол Холлистер Что у тебя для меня, Шон?
Шон Моррис, помощник Холлистера План эвакуации для Гавайев готов, мистер Президент.
Президент Пол Холлистер Хорошо, хорошо. Похоже, они будут готовы, когда это произойдёт.
Шон Моррис, помощник Холлистера Так точно.
Доктор Саманта Хилл [Доктор Хилл поднимает свой мобильный телефон] Mr. Президент, это доктор Хилл.
Президент Пол Холлистер Слава богу, что с вами все в порядке, доктор Хилл, я за вас переживал.
Доктор Саманта Хилл Да, хорошо услышать ваш голос, сэр.
Президент Пол Холлистер С нетерпением жду того дня, когда мы наконец встретимся лично. Надеюсь, при более благоприятных обстоятельствах.
Доктор Саманта Хилл Мне бы этого хотелось.
Президент Пол Холлистер Это было настоящим кошмаром для нас всех. Как доктор Фишер?
Доктор Саманта Хилл Мы рады, что это закончилось.
Президент Пол Холлистер Боюсь, что это еще не конец, Саманта, я не знаю, какие новости у вас там, но вулкан Святой Елены вновь извергался.
Доктор Саманта Хилл Вулкан Святой Елены?
Президент Пол Холлистер Менее часа назад. USGS также отслеживает признаки значительной сейсмической и вулканической активности в Айдахо, Юте и районе Вайоминга.
Доктор Саманта Хилл Вы говорите о районе, который больше тысячи миль.
Президент Пол Холлистер Я знаю, если вы готовы, я хочу, чтобы вы вдвоем полетели в Денвер возглавить рабочую группу USGS для изучения этого нового развития. Эта страна уже глубоко должна вам обоим за вашу выдающуюся работу во время кризиса на Западном побережье. Мне не нравится просить больше, но нам нужно держать ситуацию под контролем.
Доктор Саманта Хилл Конечно, сэр, я понимаю.
Президент Пол Холлистер Вас и доктора Фишера заберут через час.
Доктор Саманта Хилл Я буду готова.
Президент Пол Холлистер Я полностью верю в вас двоих.
Доктор Саманта Хилл Надеюсь, мы оправдаем ваше доверие, Mr. Президент.
Президент Пол Холлистер Я уверен, что у вас все получится.
[Доктор Хилл кладет телефон]
Доктор Джордан Фишер Это еще не конец.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Один из вас — Брэд Мэллой.
Брэд Мэллой Это я.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Что, черт возьми, происходит там?
Брэд Мэллой О чем мы говорим?
Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты тот парень, который вытянул спасение, пробравшись через завалы в гостинице Mountain Glen, верно?
Брэд Мэллой Да, сэр, это был я.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты глухой или тупой!
Брэд Мэллой Что?
Рой Нолан: Директор ФЕМА Я знаю, что ты и твой брат относительно неопытны, как и многие парни там, но это не оправдывает то, что ты сделал!
Брэд Мэллой Я вызвал подмогу! Никто не появился, что мне было делать?
Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты должен был ждать, как я говорил! Они уже были в пути! Я думал, я ясно это объяснил вам перед тем, как отправить вас туда!
Брэд Мэллой Этот парень умирал!
Рой Нолан: Директор ФЕМА Так что твоя блестящая идея заключалась в том, чтобы залезть в завалы и умереть вместе с ним!
Брэд Мэллой Я спас ему жизнь.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Тебе просто повезло! Тебе очень, очень повезло! Ты знаешь, каков коэффициент смертности среди жертв спасения?
Брэд Мэллой Нет.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Есть определенное количество спасателей, которые погибли, пытаясь спасти человека, по сравнению с тем, сколько людей на самом деле спасены! Ты меня понимаешь?
Брэд Мэллой Да.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Так что в городской операции поиска и спасения, как у нас, коэффициент смертности может достигать 2.2 спасателя погибших на каждых спасенных вами. Большая часть моей работы заключается в том, чтобы делать это чертовски лучше, чем так!
Брэд Мэллой Я думал, моя работа — ради других людей, а не ради себя.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты не смотришь на общую картину, Брэд! У меня есть ограниченное количество спасателей здесь. Если бы ты умер из-за своей идиотской попытки, сколько людей, которые все еще застряли, умерли бы, потому что тебя не было рядом, чтобы спасти их! Ты когда-нибудь об этом думал?
Брэд Мэллой Нет, не думал.
Рой Нолан: Директор ФЕМА Нет, не думал! Так что в следующий раз, когда ты захочешь попытаться провести рискованное спасение, ты, черт возьми, согласуй это со мной! Я тот, кто решает, где мы рискуем, когда и почему! Не ты, и если ты не можешь этого сделать, ты можешь упаковать свое снаряжение и убраться отсюда! А ты, ты должен был удержать своего брата от таких глупостей! Убирайтесь отсюда, оба! Сделайте что-то полезное!
Dr. Earl Hill [Телефон доктора Эрла звонит, и он отвечает] Привет.
Dr. Samantha Hill Папа, привет, это я.
Dr. Earl Hill Сэм!
Dr. Samantha Hill Да.
Dr. Earl Hill Ты в порядке?
Dr. Samantha Hill Да, всё хорошо.
Dr. Earl Hill Я много слышал о тебе в новостях lately. Я собирался тебе позвонить, но подумал, что ты, наверное, занята. Ты все еще в Калифорнии, занимаешься этим смертоносным 10.5 там?
Dr. Samantha Hill Нет, на самом деле я в Колорадо, работаю для USGS.
Dr. Earl Hill USGS? Что ты делаешь с этими негодяями?
Dr. Samantha Hill Вот почему я звоню, папа, мне нужен совет.
Dr. Earl Hill Да, так что уходи, пока у тебя еще есть душа, вот мой совет, Сэм.
Dr. Samantha Hill Папа, мне нужно, чтобы ты послушал меня на минуту.
Dr. Earl Hill Слушай, я больше не имею ничего общего с USGS, ты же знаешь это.
Dr. Samantha Hill Я знаю, что ты не имеешь.
Dr. Earl Hill Эти дни давно канули в лету для меня.
Dr. Samantha Hill Есть кое-что, что я должна тебя спросить.
Dr. Earl Hill Сэм, о чем это вообще?
Dr. Samantha Hill Похоже, нас ждут новые проблемы, и я думала, что ты сможешь помочь мне разобраться.
Dr. Earl Hill Ха, я? Я не знаю, что сейчас происходит.
Dr. Samantha Hill Ты помнишь теорию ускоренного движения плит, которую ты придумал несколько лет назад? Ты назвал её АПМ.
Dr. Earl Hill Сэм, я больше не занимаюсь этим!
Dr. Samantha Hill Я думаю, это происходит. Папа, ты всё еще на связи?
Dr. Earl Hill Сэм, послушай меня, я не хочу, чтобы ты лезла в мои старые сумасшедшие идеи, это принесёт тебе только боль.
Dr. Samantha Hill Папа, есть некоторые моменты, которые я не понимаю, и я...
Dr. Earl Hill Ты услышишь меня? У тебя всё отлично получается без меня, Сэм! Нам не нужно всё портить, связываясь с этим, ты понимаешь?
Dr. Samantha Hill Папа, пожалуйста!
Dr. Earl Hill Нет!
Dr. Samantha Hill Пожалуйста, просто послушай секунду.
Dr. Earl Hill Мне надо идти.
Dr. Samantha Hill Папа, подожди!
[Доктор Эрл сбрасывает вызов]
Dr. Earl Hill Чёрт.
