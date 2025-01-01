Рой Нолан: Директор ФЕМА
Один из вас — Брэд Мэллой.
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Что, черт возьми, происходит там?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Ты тот парень, который вытянул спасение, пробравшись через завалы в гостинице Mountain Glen, верно?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Ты глухой или тупой!
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Я знаю, что ты и твой брат относительно неопытны, как и многие парни там, но это не оправдывает то, что ты сделал!
Брэд Мэллой
Я вызвал подмогу! Никто не появился, что мне было делать?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Ты должен был ждать, как я говорил! Они уже были в пути! Я думал, я ясно это объяснил вам перед тем, как отправить вас туда!
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Так что твоя блестящая идея заключалась в том, чтобы залезть в завалы и умереть вместе с ним!
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Тебе просто повезло! Тебе очень, очень повезло! Ты знаешь, каков коэффициент смертности среди жертв спасения?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Есть определенное количество спасателей, которые погибли, пытаясь спасти человека, по сравнению с тем, сколько людей на самом деле спасены! Ты меня понимаешь?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Так что в городской операции поиска и спасения, как у нас, коэффициент смертности может достигать 2.2 спасателя погибших на каждых спасенных вами. Большая часть моей работы заключается в том, чтобы делать это чертовски лучше, чем так!
Брэд Мэллой
Я думал, моя работа — ради других людей, а не ради себя.
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Ты не смотришь на общую картину, Брэд! У меня есть ограниченное количество спасателей здесь. Если бы ты умер из-за своей идиотской попытки, сколько людей, которые все еще застряли, умерли бы, потому что тебя не было рядом, чтобы спасти их! Ты когда-нибудь об этом думал?
Рой Нолан: Директор ФЕМА
Нет, не думал! Так что в следующий раз, когда ты захочешь попытаться провести рискованное спасение, ты, черт возьми, согласуй это со мной! Я тот, кто решает, где мы рискуем, когда и почему! Не ты, и если ты не можешь этого сделать, ты можешь упаковать свое снаряжение и убраться отсюда! А ты, ты должен был удержать своего брата от таких глупостей! Убирайтесь отсюда, оба! Сделайте что-то полезное!