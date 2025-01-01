Рой Нолан: Директор ФЕМА Один из вас — Брэд Мэллой.

Брэд Мэллой Это я.

Рой Нолан: Директор ФЕМА Что, черт возьми, происходит там?

Брэд Мэллой О чем мы говорим?

Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты тот парень, который вытянул спасение, пробравшись через завалы в гостинице Mountain Glen, верно?

Брэд Мэллой Да, сэр, это был я.

Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты глухой или тупой!

Рой Нолан: Директор ФЕМА Я знаю, что ты и твой брат относительно неопытны, как и многие парни там, но это не оправдывает то, что ты сделал!

Брэд Мэллой Я вызвал подмогу! Никто не появился, что мне было делать?

Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты должен был ждать, как я говорил! Они уже были в пути! Я думал, я ясно это объяснил вам перед тем, как отправить вас туда!

Брэд Мэллой Этот парень умирал!

Рой Нолан: Директор ФЕМА Так что твоя блестящая идея заключалась в том, чтобы залезть в завалы и умереть вместе с ним!

Брэд Мэллой Я спас ему жизнь.

Рой Нолан: Директор ФЕМА Тебе просто повезло! Тебе очень, очень повезло! Ты знаешь, каков коэффициент смертности среди жертв спасения?

Рой Нолан: Директор ФЕМА Есть определенное количество спасателей, которые погибли, пытаясь спасти человека, по сравнению с тем, сколько людей на самом деле спасены! Ты меня понимаешь?

Рой Нолан: Директор ФЕМА Так что в городской операции поиска и спасения, как у нас, коэффициент смертности может достигать 2.2 спасателя погибших на каждых спасенных вами. Большая часть моей работы заключается в том, чтобы делать это чертовски лучше, чем так!

Брэд Мэллой Я думал, моя работа — ради других людей, а не ради себя.

Рой Нолан: Директор ФЕМА Ты не смотришь на общую картину, Брэд! У меня есть ограниченное количество спасателей здесь. Если бы ты умер из-за своей идиотской попытки, сколько людей, которые все еще застряли, умерли бы, потому что тебя не было рядом, чтобы спасти их! Ты когда-нибудь об этом думал?

Брэд Мэллой Нет, не думал.