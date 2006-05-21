Угрожая превратить американский ландшафт в адскую пустошь, очередное мощное землетрясение магнитудой 10,5 сотрясает Западное побережье. По мнению молодого сейсмолога Саманты Хилл, неуклонно расширяющаяся линия разлома, направленная в сторону двух крупнейших ядерных реакторов страны, несет угрозу всей планете. Обсуждая масштабы возможной катастрофы, Саманта и президент США Пол Холлистер сходятся во мнении, что помочь сможет лишь один ученый, которому уже удалось предсказать это ужасное стихийное бедствие много лет назад. Имя этого ученого — Эрл Хилл, и это отец Саманты, который находился в Лас-Вегасе во время мощного землетрясения. Рискуя жизнью, Саманта отправляется в зону бедствия с командой спасателей, чтобы найти своего отца и сделать все возможное для предотвращения бесконтрольного распространения разлома.