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Постер сериала 10,5 баллов: Апокалипсис
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Киноафиша Сериалы 10,5 баллов: Апокалипсис

10,5 баллов: Апокалипсис (2006 - 2006)

10.5 Apocalypse 18+
Год выпуска 2006
Страна США/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал NBC
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Угрожая превратить американский ландшафт в адскую пустошь, очередное мощное землетрясение магнитудой 10,5 сотрясает Западное побережье. По мнению молодого сейсмолога Саманты Хилл, неуклонно расширяющаяся линия разлома, направленная в сторону двух крупнейших ядерных реакторов страны, несет угрозу всей планете. Обсуждая масштабы возможной катастрофы, Саманта и президент США Пол Холлистер сходятся во мнении, что помочь сможет лишь один ученый, которому уже удалось предсказать это ужасное стихийное бедствие много лет назад. Имя этого ученого — Эрл Хилл, и это отец Саманты, который находился в Лас-Вегасе во время мощного землетрясения. Рискуя жизнью, Саманта отправляется в зону бедствия с командой спасателей, чтобы найти своего отца и сделать все возможное для предотвращения бесконтрольного распространения разлома.

В ролях
В ролях
Фрэнк Ланджелла
Фрэнк Ланджелла
Джон Кассини
Джон Кассини
Оливер Хадсон
Оливер Хадсон
Дин Кэйн
Дин Кэйн
Карли Поуп
Карли Поуп
Дэвид Кабитт
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.5 IMDb
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Сезоны
10,5 баллов: Апокалипсис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 2 эпизода
 
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