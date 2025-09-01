Оповещения от Киноафиши
Олдскул 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Сезон 1
Oldskul
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
17
Продолжительность сезона
7 часов 5 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
16
голосов
5.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Олдскул»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
1 сентября 2025
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
1 сентября 2025
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
1 сентября 2025
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
3 сентября 2025
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
3 сентября 2025
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
10 сентября 2025
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
10 сентября 2025
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
17 сентября 2025
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
17 сентября 2025
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
24 сентября 2025
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
24 сентября 2025
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
1 октября 2025
Серия 13
Сезон 1
Серия 13
1 октября 2025
Серия 14
Сезон 1
Серия 14
8 октября 2025
Серия 15
Сезон 1
Серия 15
8 октября 2025
Серия 16
Сезон 1
Серия 16
15 октября 2025
Серия 17
Сезон 1
Серия 17
15 октября 2025
