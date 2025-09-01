Не Голливуд, но куда сильнее: 2 британских сериала, которые за вечер подарят больше эмоций, чем целый сезон «Игры престолов»

«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном

Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе

Иностранцы сняли фильм-издевку над русским «Буратино»: то, что вышло, трудно развидеть — выше 3 баллов не поставить

Тест: вспомните 5 фильмов СССР по героиням в очках – даже не мечтайте увидеть тут мымру из «Служебного романа»

«Зверо», но не «полис»: лишь один зарубежный мульт в России собрал больше «Человека-Бензопилы» в 2025-м – в США сборы вдвое меньше

Пересмотрел «Место встречи» и осознал: Шарапов одним словом выдал, что он – стукач (Аня поняла все моментально)

Спустя 25 лет эта экранизация Кинга заиграла новыми красками: не ужастик, но иностранцам ее смотреть страшно, как никогда прежде

В «Зверополис» кошкам и собакам дорога заказана: почему самых популярных животных заменили на лиса и зайчиху

234 млн просмотров, и это только за 2025-й: с прискорбием признаю, что Netflix выпустили «убийцу» «Йеллоустоуна»