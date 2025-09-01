Оповещения от Киноафиши
Олдскул 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Олдскул
Киноафиша Сериалы Олдскул Сезоны Сезон 1
Oldskul 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 16 голосов
5.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Олдскул»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2025
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2025
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 сентября 2025
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 сентября 2025
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 сентября 2025
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2025
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2025
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2025
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 сентября 2025
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 сентября 2025
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
24 сентября 2025
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
1 октября 2025
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2025
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2025
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 октября 2025
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 октября 2025
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
15 октября 2025
График выхода всех сериалов
