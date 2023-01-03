Оповещения от Киноафиши
Ветреный дворец 2023, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Qu you feng de di fang
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 января 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
40
Продолжительность сезона
30 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.0
Оцените
12
голосов
8.1
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Ветреный дворец»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
3 января 2023
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
3 января 2023
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
3 января 2023
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
3 января 2023
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
3 января 2023
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
3 января 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
4 января 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
4 января 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
5 января 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
5 января 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
6 января 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
7 января 2023
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
9 января 2023
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
9 января 2023
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
10 января 2023
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
10 января 2023
Серия 17
Episode 17
Сезон 1
Серия 17
11 января 2023
Серия 18
Episode 18
Сезон 1
Серия 18
11 января 2023
Серия 19
Episode 19
Сезон 1
Серия 19
12 января 2023
Серия 20
Episode 20
Сезон 1
Серия 20
12 января 2023
Серия 21
Episode 21
Сезон 1
Серия 21
13 января 2023
Серия 22
Episode 22
Сезон 1
Серия 22
14 января 2023
Серия 23
Episode 23
Сезон 1
Серия 23
16 января 2023
Серия 24
Episode 24
Сезон 1
Серия 24
16 января 2023
Серия 25
Episode 25
Сезон 1
Серия 25
17 января 2023
Серия 26
Episode 26
Сезон 1
Серия 26
17 января 2023
Серия 27
Episode 27
Сезон 1
Серия 27
18 января 2023
Серия 28
Episode 28
Сезон 1
Серия 28
18 января 2023
Серия 29
Episode 29
Сезон 1
Серия 29
19 января 2023
Серия 30
Episode 30
Сезон 1
Серия 30
19 января 2023
Серия 31
Episode 31
Сезон 1
Серия 31
20 января 2023
Серия 32
Episode 32
Сезон 1
Серия 32
23 января 2023
Серия 33
Episode 33
Сезон 1
Серия 33
23 января 2023
Серия 34
Episode 34
Сезон 1
Серия 34
24 января 2023
Серия 35
Episode 35
Сезон 1
Серия 35
24 января 2023
Серия 36
Episode 36
Сезон 1
Серия 36
25 января 2023
Серия 37
Episode 37
Сезон 1
Серия 37
25 января 2023
Серия 38
Episode 38
Сезон 1
Серия 38
26 января 2023
Серия 39
Episode 39
Сезон 1
Серия 39
26 января 2023
Серия 40
Episode 40
Сезон 1
Серия 40
27 января 2023
