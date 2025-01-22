Меню
Prime Target
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
14
голосов
6.3
IMDb
Сезон 1
Новая закономерность
A New Pattern
Сезон 1
Серия 1
22 января 2025
Сиракузы
Syracuse
Сезон 1
Серия 2
22 января 2025
Последовательность
The Sequence
Сезон 1
Серия 3
29 января 2025
Каплар
Kaplar
Сезон 1
Серия 4
5 февраля 2025
Дом мудрости
House of Wisdom
Сезон 1
Серия 5
12 февраля 2025
Последнее звено
The Last Link
Сезон 1
Серия 6
19 февраля 2025
Алгоритм поиска простых чисел
Prime Finder
Сезон 1
Серия 7
26 февраля 2025
Ключ
The Key
Сезон 1
Серия 8
5 марта 2025
