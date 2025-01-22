Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Опасные числа 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опасные числа
Киноафиша Сериалы Опасные числа Сезоны Сезон 1
Prime Target 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Список серий сериала Опасные числа

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новая закономерность A New Pattern
Сезон 1 Серия 1
22 января 2025
Сиракузы Syracuse
Сезон 1 Серия 2
22 января 2025
Последовательность The Sequence
Сезон 1 Серия 3
29 января 2025
Каплар Kaplar
Сезон 1 Серия 4
5 февраля 2025
Дом мудрости House of Wisdom
Сезон 1 Серия 5
12 февраля 2025
Последнее звено The Last Link
Сезон 1 Серия 6
19 февраля 2025
Алгоритм поиска простых чисел Prime Finder
Сезон 1 Серия 7
26 февраля 2025
Ключ The Key
Сезон 1 Серия 8
5 марта 2025
График выхода всех сериалов
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше