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Киноафиша Сериалы Другая душа во мне

Другая душа во мне (2024 - 2024)

Another Soul In Me 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Продолжительность сериала 17 часов 36 минут

О чем сериал

В августе 2008 года во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине пожилая водительница автобуса героически обезвредила мужчину, пытавшегося ограбить пассажиров автобуса. Все случилось на глазах ее внучки, находящейся под опекой бабушки после смерти родителей. Бабушка была известна своими подвигами и неоднократно получала за них награды. Она активно вовлекала внучку в общественную жизнь, но девочке это не нравилось. Достигнув восемнадцатилетия, девушка продолжает жить с бабушкой. Напряжение между ними нарастает и однажды заканчивается катастрофой: в результате аварии бабушка и внучка меняются телами. Им обеим предстоит найти способ вернуться в свои тела, а до этого приспособиться к новым жизненным обстоятельствам.

В ролях
В ролях
У Цзяи
Ма Ли
Ziyi Li
Yijie Zhang
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Другая душа во мне - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
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