В августе 2008 года во время церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине пожилая водительница автобуса героически обезвредила мужчину, пытавшегося ограбить пассажиров автобуса. Все случилось на глазах ее внучки, находящейся под опекой бабушки после смерти родителей. Бабушка была известна своими подвигами и неоднократно получала за них награды. Она активно вовлекала внучку в общественную жизнь, но девочке это не нравилось. Достигнув восемнадцатилетия, девушка продолжает жить с бабушкой. Напряжение между ними нарастает и однажды заканчивается катастрофой: в результате аварии бабушка и внучка меняются телами. Им обеим предстоит найти способ вернуться в свои тела, а до этого приспособиться к новым жизненным обстоятельствам.