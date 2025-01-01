Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»

Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней

Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая

10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться