Заложницы: Ячейка 21 2020, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Roslund Hellström: Box 21
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 января 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 30 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Заложницы: Ячейка 21»
Сезон 1
Запертая
Inlåsta
Сезон 1
Серия 1
17 января 2020
Рубанок
Planer
Сезон 1
Серия 2
17 января 2020
Заложники
Hostages
Сезон 1
Серия 3
24 января 2020
Коробка
The Box
Сезон 1
Серия 4
31 января 2020
Бухарест
Bucharest
Сезон 1
Серия 5
7 февраля 2020
Янус
Janus
Сезон 1
Серия 6
14 февраля 2020
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
