Заложницы: Ячейка 21 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заложницы: Ячейка 21
Киноафиша Сериалы Заложницы: Ячейка 21 Сезоны Сезон 1
Roslund Hellström: Box 21 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Заложницы: Ячейка 21»

Сезон 1
Запертая Inlåsta
Сезон 1 Серия 1
17 января 2020
Рубанок Planer
Сезон 1 Серия 2
17 января 2020
Заложники Hostages
Сезон 1 Серия 3
24 января 2020
Коробка The Box
Сезон 1 Серия 4
31 января 2020
Бухарест Bucharest
Сезон 1 Серия 5
7 февраля 2020
Янус Janus
Сезон 1 Серия 6
14 февраля 2020
