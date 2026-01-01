Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»

«Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность

370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»

Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»

«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов

По 5 героям из мультов СССР зрительницы сходили с ума: вспомните, откуда каждый красавчик (тест)

Тест пройдут одни знатоки: угадайте что пропало в 5 кадрах культового фильма Быкова (сложность 7 из 10)

«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года