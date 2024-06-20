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Постер сериала Двойная жизнь
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Киноафиша Сериалы Двойная жизнь

Двойная жизнь (2024 - …)

Kerma 18+
Год выпуска 2024
Страна Финляндия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал C More Finland
Продолжительность сериала 5 часов 36 минут

О чем сериал

Рик любит жить на широкую ногу, не имея на это средств. Он уже многим задолжал в своем городе, но возвращать долги ему попросту нечем. Пытаясь как-то выкрутиться, Рик решает втереться в доверие к золотой молодежи, прожигающей свою жизнь в беззаботном веселье, рассчитывая впоследствии всех ограбить. Поначалу план Рика идет как по маслу, однако вскоре события начинают разворачиваться не совсем так, как он рассчитывал. Парень по-настоящему влюбляется в дочь одного из богатейших людей Финляндии — Линду. К тому же молодой человек начинает наслаждаться своим новым образом жизни. Ему приходится поставить на паузу планы по ограблению новых друзей, однако его старые приятели и кредиторы не желают больше ждать — они хотят видеть от него обещанные деньги.

В ролях
В ролях
Сара Элина
Онни Парвиайнен
Daniel Virtanen
Маркетта Тикканен
Пихла Маалисмаа
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Двойная жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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