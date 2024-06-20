Рик любит жить на широкую ногу, не имея на это средств. Он уже многим задолжал в своем городе, но возвращать долги ему попросту нечем. Пытаясь как-то выкрутиться, Рик решает втереться в доверие к золотой молодежи, прожигающей свою жизнь в беззаботном веселье, рассчитывая впоследствии всех ограбить. Поначалу план Рика идет как по маслу, однако вскоре события начинают разворачиваться не совсем так, как он рассчитывал. Парень по-настоящему влюбляется в дочь одного из богатейших людей Финляндии — Линду. К тому же молодой человек начинает наслаждаться своим новым образом жизни. Ему приходится поставить на паузу планы по ограблению новых друзей, однако его старые приятели и кредиторы не желают больше ждать — они хотят видеть от него обещанные деньги.