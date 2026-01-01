Меню
Питт 2025 - 2026, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
The Pitt
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
15
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
16
голосов
8.9
IMDb
График выхода новых серий Питт 2 сезона
Сезон 1
Сезон 2
TBA
Сезон 2
Серия 1
8 января 2026
TBA
Сезон 2
Серия 2
15 января 2026
TBA
Сезон 2
Серия 3
22 января 2026
TBA
Сезон 2
Серия 4
29 января 2026
TBA
Сезон 2
Серия 5
5 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 6
12 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 7
19 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 8
26 февраля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 9
5 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 10
12 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 11
19 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 12
26 марта 2026
TBA
Сезон 2
Серия 13
2 апреля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 14
9 апреля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 15
16 апреля 2026
График выхода всех сериалов
