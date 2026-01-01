Меню
Питт 2025 - 2026, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Питт
The Pitt 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 15
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут

Рейтинг сериала

8.8
Оцените 16 голосов
8.9 IMDb

График выхода новых серий Питт 2 сезона

Сезон 1
Сезон 2
TBA
Сезон 2 Серия 1
8 января 2026
TBA
Сезон 2 Серия 2
15 января 2026
TBA
Сезон 2 Серия 3
22 января 2026
TBA
Сезон 2 Серия 4
29 января 2026
TBA
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 6
12 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 7
19 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 8
26 февраля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 9
5 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 11
19 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 12
26 марта 2026
TBA
Сезон 2 Серия 13
2 апреля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 14
9 апреля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 15
16 апреля 2026
