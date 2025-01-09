Меню
The Pitt
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
15
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Рейтинг сериала
8.8
Оцените
16
голосов
8.9
IMDb
Список серий сериала Питт
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
9 января 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
9 января 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
16 января 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
23 января 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
30 января 2025
Серия 6
Episoide 6
Сезон 1
Серия 6
6 февраля 2025
Серия 7
Episoide 7
Сезон 1
Серия 7
13 февраля 2025
Серия 8
Episoide 8
Сезон 1
Серия 8
20 февраля 2025
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
27 февраля 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
6 марта 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
13 марта 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
20 марта 2025
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
27 марта 2025
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
3 апреля 2025
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
10 апреля 2025
