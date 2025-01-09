Меню
On Call
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
7.4
Оцените
12
голосов
7.5
IMDb
Список серий сериала На вызове
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
9 января 2025
Законы Вселенной
Laws Of The Universe
Сезон 1
Серия 2
9 января 2025
К югу от рая
South Of Heaven
Сезон 1
Серия 3
9 января 2025
Невоспетые
Unsung
Сезон 1
Серия 4
9 января 2025
Не твой Спаситель
Not Your Savior
Сезон 1
Серия 5
9 января 2025
Женщина из Лос-Анджелеса
L.A. Woman
Сезон 1
Серия 6
9 января 2025
Военная машина
War Machine
Сезон 1
Серия 7
9 января 2025
Как был завоеван Запад
How The West Was Won
Сезон 1
Серия 8
9 января 2025
