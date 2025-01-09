Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

На вызове 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала На вызове
Киноафиша Сериалы На вызове Сезоны Сезон 1
On Call
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 12 голосов
7.5 IMDb

Список серий сериала На вызове

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
9 января 2025
Законы Вселенной Laws Of The Universe
Сезон 1 Серия 2
9 января 2025
К югу от рая South Of Heaven
Сезон 1 Серия 3
9 января 2025
Невоспетые Unsung
Сезон 1 Серия 4
9 января 2025
Не твой Спаситель Not Your Savior
Сезон 1 Серия 5
9 января 2025
Женщина из Лос-Анджелеса L.A. Woman
Сезон 1 Серия 6
9 января 2025
Военная машина War Machine
Сезон 1 Серия 7
9 января 2025
Как был завоеван Запад How The West Was Won
Сезон 1 Серия 8
9 января 2025
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше