Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
История леди Ок 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Киноафиша
Сериалы
История леди Ок
Сезоны
Сезон 1
Okssibuinjeon
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 ноября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
16
Продолжительность сезона
24 часа 0 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
13
голосов
8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «История леди Ок»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
30 ноября 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
1 декабря 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
8 декабря 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
21 декабря 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
21 декабря 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
22 декабря 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
28 декабря 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
29 декабря 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
4 января 2025
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
5 января 2025
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
11 января 2025
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
12 января 2025
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
18 января 2025
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
19 января 2025
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
25 января 2025
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
26 января 2025
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667