Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

История леди Ок 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История леди Ок
Киноафиша Сериалы История леди Ок Сезоны Сезон 1
Okssibuinjeon 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 13 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «История леди Ок»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 ноября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 декабря 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 декабря 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 декабря 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 января 2025
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 января 2025
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 января 2025
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 января 2025
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 января 2025
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 января 2025
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 января 2025
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 января 2025
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше