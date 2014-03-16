Меню
Захват 2014, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезоны
Сезон 1
Crisis
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 марта 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
13
Продолжительность сезона
13 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Захват»
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
16 марта 2014
Если ты смотришь это, я мертв
If You Are Watching This I Am Dead
Сезон 1
Серия 2
23 марта 2014
Что с тобой сделали
What Was Done to You
Сезон 1
Серия 3
30 марта 2014
Мы должны были помогать друг другу
We Were Supposed to Help Each Other
Сезон 1
Серия 4
6 апреля 2014
Назначенные союзники
Designated Allies
Сезон 1
Серия 5
13 апреля 2014
Вот он идет
Here He Comes
Сезон 1
Серия 6
20 апреля 2014
Встреча выпускников
Homecoming
Сезон 1
Серия 7
27 апреля 2014
Как далеко вы готовы зайти
How Far Would You Go
Сезон 1
Серия 8
4 мая 2014
Вы не знаете войны
You Do Not Know War
Сезон 1
Серия 9
25 мая 2014
Найдено
Found
Сезон 1
Серия 10
1 июня 2014
Лучшие планы
Best Laid Plans
Сезон 1
Серия 11
15 июня 2014
Этого не должно было случиться
This Wasn't Supposed to Happen
Сезон 1
Серия 12
21 июня 2014
Лучший в мире папа
World's Best Dad
Сезон 1
Серия 13
21 июня 2014
