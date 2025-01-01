Не только «Хищник» и «Черное зеркало»: все научно-фантастические фильмы Трахтенберга

Голос, который сделал Ларису Огудалову бессмертной: кто на самом деле пел за Гузееву в «Жестоком романсе» романс «А напоследок я скажу»

Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

Папанов точно был бандитом — а гинекологом? Хитрый тест про звезд кино СССР: угадайте роль, в которой они не снимались

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться

Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет