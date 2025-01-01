В 1865 году президент Авраам Линкольн и Конгресс США ратифицировали 13-й amendment к Конституции, который гласит: 'ни рабство, ни принудительное рабство не могут существовать на территории Соединенных Штатов.' Ни один здравомыслящий человек не верит, что рабство может произойти в 21-м веке, тем более на нашей земле. Мы не можем ошибаться больше. Торговцы людьми по всему миру заново открыли, насколько прибыльно покупать и продавать людей. Каждая из этих девушек могла бы быть вашей сестрой. Вашей лучшей подругой или... как показала нам Энни Грэй, вашей дочерью. Ни одна из этих пятидесяти семи девушек не продержалась бы в нашей стране больше четырех лет. Каждую из них довели бы до смерти в качестве секс-рабынь в борделе, убили бы за незначительное нарушение правил её хозяев или из-за гепатита или СПИДа. Торговля людьми стала трагическим побочным эффектом экономических изменений, произошедших за последние несколько лет в Восточной Европе. Мужчины, такие как Сергей Карпович, знают, как воспользоваться этим. Сейчас мы остановили его. Но есть много других, кто ждет, чтобы занять его место. Но, как бы ни была сложна наша борьба, крайне важно, чтобы правоохранительные органы, Министерство внутренней безопасности, Иммиграционная и таможенная служба, все мы продолжали работать вместе, как команда, чтобы противостоять этим безжалостным преступникам. В то же время нам нужно создать атмосферу надежды для их жертв. Мы должны дать этим молодым женщинам понять, что их жизни все еще стоят того, чтобы жить, без стыда, после всех тех страданий и трудностей, которые они пережили. И, возможно, самое важное, мы должны столкнуться с тем фактом, что весь этот ужас не был бы возможен, если бы наша культура не создавала спрос на это. Дамы и господа, Соединенные Штаты — один из крупнейших рынков секс-рабства в мире. Мы должны понять, что современное рабство происходит только потому, что мы выбираем игнорировать это. Спасибо большое, дамы и господа.