Kate MorozovВ 1865 году президент Авраам Линкольн и Конгресс США ратифицировали 13-й amendment к Конституции, который гласит: 'ни рабство, ни принудительное рабство не могут существовать на территории Соединенных Штатов.' Ни один здравомыслящий человек не верит, что рабство может произойти в 21-м веке, тем более на нашей земле. Мы не можем ошибаться больше. Торговцы людьми по всему миру заново открыли, насколько прибыльно покупать и продавать людей. Каждая из этих девушек могла бы быть вашей сестрой. Вашей лучшей подругой или... как показала нам Энни Грэй, вашей дочерью. Ни одна из этих пятидесяти семи девушек не продержалась бы в нашей стране больше четырех лет. Каждую из них довели бы до смерти в качестве секс-рабынь в борделе, убили бы за незначительное нарушение правил её хозяев или из-за гепатита или СПИДа. Торговля людьми стала трагическим побочным эффектом экономических изменений, произошедших за последние несколько лет в Восточной Европе. Мужчины, такие как Сергей Карпович, знают, как воспользоваться этим. Сейчас мы остановили его. Но есть много других, кто ждет, чтобы занять его место. Но, как бы ни была сложна наша борьба, крайне важно, чтобы правоохранительные органы, Министерство внутренней безопасности, Иммиграционная и таможенная служба, все мы продолжали работать вместе, как команда, чтобы противостоять этим безжалостным преступникам. В то же время нам нужно создать атмосферу надежды для их жертв. Мы должны дать этим молодым женщинам понять, что их жизни все еще стоят того, чтобы жить, без стыда, после всех тех страданий и трудностей, которые они пережили. И, возможно, самое важное, мы должны столкнуться с тем фактом, что весь этот ужас не был бы возможен, если бы наша культура не создавала спрос на это. Дамы и господа, Соединенные Штаты — один из крупнейших рынков секс-рабства в мире. Мы должны понять, что современное рабство происходит только потому, что мы выбираем игнорировать это. Спасибо большое, дамы и господа.
ХеленаТы думаешь, возможно ли вернуть человечность, если ты её потерял?
Катя МорозоваДа, возможно. Но это тебе искать. Никто не может отнять это у тебя. Ни один человек, ни сотня.
SergeiСитуация на самом деле очень проста. Вы хотели приехать в Америку, и мы вас сюда привезли. Но все это стоило денег. Ваши паспорта, визы, билеты, посадка... все это складывается. К этому моменту у каждого из вас накопился долг на десятки тысяч долларов. Плюс проценты и другие расходы. Это значит, что пока вы не вернете нам эти деньги, обычно это занимает несколько лет, мы владеем вами. Пожалуйста, поймите. Я не хочу причинять вам страдание. Мы в этом вместе. Но будьте уверены, если вы попытаетесь сбежать, кто-то заплатит за это. У меня есть вся ваша информация. Где вы живете, сколько у вас братьев и сестер дома, все. Так что если у вас возникнет желание сделать что-то, что может угрожать нашему договору, а такое желание у вас возникнет... контролируйте его. В противном случае, кто-то из близких вам людей пострадает.
Кейт Морозова[К Мише, пока они смотрят новостной репортаж по ТВ] Это мой босс.
Агент таможни Билл Михан$1200. Но вы можете продать это только один раз. Женщина или ребенок, $50 до $1000, но вы можете продавать их каждый день, каждый день, снова и снова. Надбавка невообразима. Торговля людьми, дамы и господа, — это бизнес будущего для преступных организаций.
Финальная титульная карточкаЕжегодно около 800,000 человек становятся жертвами торговли людьми через международные границы. После незаконной продажи наркотиков и оружия, наиболее прибыльным криминальным бизнесом является ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ.
[Михан согласился устроить Кейт на работу в ICE]
Кейт Морозова[улыбается с благодарностью] Спасибо, сэр. Обещаю, что вы не пожалеете об этом.
Andrei[готовясь изнасиловать Хелену] Если вдруг подумаешь сбежать? Не будь глупой. Просто подумай о своей дочке. Она в безопасности, пока ты ведёшь себя хорошо.
HelenaТолько его голос вызывал у меня тошноту. Но потом, знаете, мы оказались в одной комнате, разговаривая. И, несмотря на весь тот ад, который он мне устроил, вы знаете... я ловила себя на мысли, что почти забываю, кто он такой.
Annie GrayПосле этого в торговом центре всё будет по-другому.
[Манильская полиция проводит рейд на детский бордель Томми]
Tom HalloranТы американец?
Dr. SmithД-д-да.
Tom Halloran[глядя на молодого филиппинца с Смитом] Ну, тебе лучше начать молиться о экстрадиции, храбрый парень. Потому что в манильской тюрьме твою белую **з#д#у** будут е**ть** целый день и всю ночь. Знаешь что? Я мог бы потерять твои документы на пару недель.