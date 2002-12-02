Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Похищенный 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Похищенный
Киноафиша Сериалы Похищенный Сезоны Сезон 1
Taken 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 11 голосов
7.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Похищенный»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
За небом Beyond the Sky
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2002
Джейкоб и Джесси Jacob and Jesse
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2002
Большие надежды High Hopes
Сезон 1 Серия 3
4 декабря 2002
Кислотные тесты Acid Tests
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2002
Техническое обслуживание Maintenance
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2002
Чарли и Лиза Charlie and Lisa
Сезон 1 Серия 6
9 декабря 2002
Уравнение Бога God's Equation
Сезон 1 Серия 7
10 декабря 2002
Бросаем посуду Dropping the Dishes
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2002
Джон John
Сезон 1 Серия 9
12 декабря 2002
Похищенный Taken
Сезон 1 Серия 10
13 декабря 2002
График выхода всех сериалов
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
Шесть жизней — одна душа? Разбираем главный вопрос «Облачного атласа»
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше