Похищенный 2002, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Сезон 1
Taken
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
2 декабря 2002
Год выпуска
2002
Количество серий
10
Продолжительность сезона
15 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
11
голосов
7.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Похищенный»
Сезон 1
За небом
Beyond the Sky
Сезон 1
Серия 1
2 декабря 2002
Джейкоб и Джесси
Jacob and Jesse
Сезон 1
Серия 2
3 декабря 2002
Большие надежды
High Hopes
Сезон 1
Серия 3
4 декабря 2002
Кислотные тесты
Acid Tests
Сезон 1
Серия 4
5 декабря 2002
Техническое обслуживание
Maintenance
Сезон 1
Серия 5
6 декабря 2002
Чарли и Лиза
Charlie and Lisa
Сезон 1
Серия 6
9 декабря 2002
Уравнение Бога
God's Equation
Сезон 1
Серия 7
10 декабря 2002
Бросаем посуду
Dropping the Dishes
Сезон 1
Серия 8
11 декабря 2002
Джон
John
Сезон 1
Серия 9
12 декабря 2002
Похищенный
Taken
Сезон 1
Серия 10
13 декабря 2002
