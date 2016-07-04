Меню
Случай в Кеттеринге 2016, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
The Kettering Incident
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 июля 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.5
Оцените
13
голосов
6.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Случай в Кеттеринге»
Сезон 1
Анна
Anna
Сезон 1
Серия 1
4 июля 2016
Огниво
The Lights
Сезон 1
Серия 2
4 июля 2016
Поиск
The Search
Сезон 1
Серия 3
11 июля 2016
Мельница
The Mill
Сезон 1
Серия 4
18 июля 2016
Лес
The Forest
Сезон 1
Серия 5
25 июля 2016
Рой
Roy
Сезон 1
Серия 6
1 августа 2016
Безумие
Madness
Сезон 1
Серия 7
8 августа 2016
Возвращение домой
The Homecoming
Сезон 1
Серия 8
15 августа 2016
