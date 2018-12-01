Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Альгамбра: Воспоминания о королевстве 2018 - 2019, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Альгамбра: Воспоминания о королевстве
Сезоны
Сезон 1
Alhambeura: gungjeoneui chueok
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
1 декабря 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
16
Продолжительность сезона
18 часов 40 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
13
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Альгамбра: Воспоминания о королевстве»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
1 декабря 2018
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
2 декабря 2018
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
8 декабря 2018
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
9 декабря 2018
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
15 декабря 2018
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
16 декабря 2018
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
22 декабря 2018
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
23 декабря 2018
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
29 декабря 2018
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
30 декабря 2018
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
5 января 2019
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
6 января 2019
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
12 января 2019
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
13 января 2019
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
19 января 2019
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
20 января 2019
График выхода всех сериалов
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667