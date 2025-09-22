Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Планетяне 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Сериалы
Планетяне
Сезоны
Сезон 1
Planetyane
16+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
3 часа 12 минут
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Рейтинг сериала
5.2
Оцените
11
голосов
5.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Планетяне»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
22 сентября 2025
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
22 сентября 2025
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
23 сентября 2025
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
23 сентября 2025
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
24 сентября 2025
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
24 сентября 2025
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
25 сентября 2025
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
25 сентября 2025
График выхода всех сериалов
3 турецких сериала, которые на родине совсем не зашли: зато за границей их ждал колоссальный успех — да, и «Гюльджемаль» в том числе
Так нашла ли Катя Леху во втором сезоне «Ландышей»: уже в 1 серии стал понятен ответ на этот вопрос
Пересмотрели и перечитали «Гарри Поттера» по 100 раз? Тогда ответьте на эти 5 вопросов — где это было, в фильме или книге?
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667