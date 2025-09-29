Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Планетяне
Новости
Новости о сериале «Планетяне»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Планетяне»
Вся информация о сериале
Актриса Марина Доможирова: «Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве»
Пришельцы среди нас! Вторую неделю на ТНТ в сериале «Планетяне» двое представителей внеземной цивилизации ищут пропавшего сына Императора Галактики. Чтобы не вызывать подозрений, они приняли облик супругов и стараются жить как обычные люди. На экране зрители уже увидели актрису Марину Доможирову, с которой мы поговорили о любимых фильмах и сериалах, а также узнали имя ее любимой актрисы.
Написать
29 сентября 2025 16:53
Целых 7 сезонов скрывался в тени: кто же был Архитектором в российском сериале «Невский»
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
Выживет ли ребенок и что станет с Лерой: объясняем концовку российского сериала «Дыши»
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667