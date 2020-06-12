Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет

Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл

Пересмотрели и перечитали «Гарри Поттера» по 100 раз? Тогда ответьте на эти 5 вопросов — где это было, в фильме или книге?

5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»

Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах

Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь

Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника

Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд

«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»

«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»