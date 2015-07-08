Меню
Трофеи перед смертью 2015, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
The Spoils Before Dying
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
8 июля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 12 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
12
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Трофеи перед смертью»
Сезон 1
Убийство си-бемоль
Murder in B Flat
Сезон 1
Серия 1
8 июля 2015
Блюз для Барнаби
Blues for Barnaby
Сезон 1
Серия 2
8 июля 2015
Это джаз
That's Jazz
Сезон 1
Серия 3
9 июля 2015
Страх наступает
Fear Steps In
Сезон 1
Серия 4
9 июля 2015
Ловушка для путешественников
The Trip Trap
Сезон 1
Серия 5
10 июля 2015
Пожиратели бисквитов
The Biscuit Eaters
Сезон 1
Серия 6
10 июля 2015
