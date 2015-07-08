Меню
Трофеи перед смертью 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трофеи перед смертью
Киноафиша Сериалы Трофеи перед смертью Сезоны Сезон 1
The Spoils Before Dying
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Трофеи перед смертью»

Сезон 1
Убийство си-бемоль Murder in B Flat
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2015
Блюз для Барнаби Blues for Barnaby
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2015
Это джаз That's Jazz
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2015
Страх наступает Fear Steps In
Сезон 1 Серия 4
9 июля 2015
Ловушка для путешественников The Trip Trap
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2015
Пожиратели бисквитов The Biscuit Eaters
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2015
