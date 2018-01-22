Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Мозаика 2018, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Мозаика
Сезоны
Сезон 1
Mosaic
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 января 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 48 минут
Рейтинг сериала
6.3
Оцените
12
голосов
6.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Мозаика»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Познакомьтесь с Оливией Лейк
Meet Olivia Lake
Сезон 1
Серия 1
22 января 2018
Движение вперед, а не назад
Moving Forward, Not Back
Сезон 1
Серия 2
23 января 2018
Зебра-Итис
Zebra-Itis
Сезон 1
Серия 3
24 января 2018
Ильза из Финляндии
Ilsa from Finland
Сезон 1
Серия 4
25 января 2018
Расплата
The Reckoning
Сезон 1
Серия 5
26 января 2018
Факты и вымысел
Fact and Fiction
Сезон 1
Серия 6
26 января 2018
График выхода всех сериалов
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Почему Хома Брут в «Вие» чертил круг от нечисти именно мелом? У этой защиты был особый смысл
Пока все смотрят «Иронию судьбы» и «Елки», а вам нужно что пожестче: 8 крутых сериалов про зомби для зимних каникул
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667