2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков

Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году

Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют

НТВ приготовил массу сюрпризов — и речь не про «Невский-8»: в новом телесезоне Устюгов отправится в XIX век, а Безруков — в Средневековье

ИИ создал картины из названий советской классики: фильм №1 угадают 100/100 людей – 4 остальных узнают единицы (тест)

Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон

«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах

Всеми забытый детектив Apple TV «слишком хорош, чтоб его пропускать»: все 7 серий «будто поездка на американских горках»

Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами

«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?