По-собачьи 2017, 1 сезон
Downward Dog
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
17 мая 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
12
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «По-собачьи»
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
17 мая 2017
Границы
Boundaries
Сезон 1
Серия 2
23 мая 2017
Верность
Loyalty
Сезон 1
Серия 3
30 мая 2017
Полный пакет
The Full Package
Сезон 1
Серия 4
6 июня 2017
Выброшен
Trashed
Сезон 1
Серия 5
13 июня 2017
Старый
Old
Сезон 1
Серия 6
20 июня 2017
Получите то, чего вы всегда хотели
Getting What You Always Wanted
Сезон 1
Серия 7
27 июня 2017
Потерянный
Lost
Сезон 1
Серия 8
27 июня 2017
