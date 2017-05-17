Меню
По-собачьи 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала По-собачьи
Киноафиша Сериалы По-собачьи Сезоны Сезон 1
Downward Dog
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «По-собачьи»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2017
Границы Boundaries
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2017
Верность Loyalty
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2017
Полный пакет The Full Package
Сезон 1 Серия 4
6 июня 2017
Выброшен Trashed
Сезон 1 Серия 5
13 июня 2017
Старый Old
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2017
Получите то, чего вы всегда хотели Getting What You Always Wanted
Сезон 1 Серия 7
27 июня 2017
Потерянный Lost
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2017
