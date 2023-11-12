Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пиноккио и его друзья 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Пиноккио и его друзья
Киноафиша Сериалы Пиноккио и его друзья Сезоны Сезон 2
Pinocchio and Friends 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 26
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

5.2
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Пиноккио и его друзья»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Капитан Пиноккио Captain Pinocchio
Сезон 2 Серия 1
12 ноября 2023
Первый день в школе The first day of school
Сезон 2 Серия 2
12 ноября 2023
Возвращение ведьмы The return of the witch
Сезон 2 Серия 3
12 ноября 2023
Актеры на один день Actors for a day
Сезон 2 Серия 4
12 ноября 2023
Секретный клуб The top secret club
Сезон 2 Серия 5
12 ноября 2023
Пиратская школа Pirate School
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2023
Музыкальный конкурс The music competition
Сезон 2 Серия 7
12 ноября 2023
Специальный экипаж A special crew
Сезон 2 Серия 8
12 ноября 2023
Истерики звезд Tantrums of stars
Сезон 2 Серия 9
12 ноября 2023
Дом загадок The house of mystery
Сезон 2 Серия 10
12 ноября 2023
Фея, похожая на мать A fairy like mother
Сезон 2 Серия 11
12 ноября 2023
Друг животных The animal friend
Сезон 2 Серия 12
12 ноября 2023
Правдивая история о Коте и Лисе The true story of the Cat and the Fox
Сезон 2 Серия 13
12 ноября 2023
В гости к маме A Visit From Mum
Сезон 2 Серия 14
29 апреля 2024
Неправильное заклинание The Wrong Spell
Сезон 2 Серия 15
29 апреля 2024
Супер Пиноккио Super Pinocchio
Сезон 2 Серия 16
29 апреля 2024
Таинственная коробка The Mysterious Box
Сезон 2 Серия 17
29 апреля 2024
Пропавший бутерброд The Missing Sandwich
Сезон 2 Серия 18
29 апреля 2024
Пицца мечты The pizza of dreams
Сезон 2 Серия 19
29 апреля 2024
Фотограф Пиноккио Pinocchio photographer
Сезон 2 Серия 20
29 апреля 2024
Раз, два, три, Нора! One, two, three, Nora!
Сезон 2 Серия 21
29 апреля 2024
Сокровища Фриды и Злой Бороды Freeda and Badbeard's treasure
Сезон 2 Серия 22
29 апреля 2024
Руководитель класса Pinocchio class leader
Сезон 2 Серия 23
29 апреля 2024
Санта-Клаус на один день Santa Claus for a day
Сезон 2 Серия 24
29 апреля 2024
Пожиратель огня Золотое сердце Fire Eater Heart of Gold
Сезон 2 Серия 25
29 апреля 2024
Вынужденные каникулы Forced holidays
Сезон 2 Серия 26
29 апреля 2024
График выхода всех сериалов
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет
Бенджен Старк знал слишком много? Новая фан-версия объясняет странные появления одного из самых загадочных персонажей «Игры престолов»
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате
«Чужой под русской горчицей»: даже в Японии оценили эту научную фантастику с Васильевым — на две головы выше «Невского»
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
Новый «Аватар» вписал Кэмерона в историю — и неожиданно стал ключевым фильмом серии: на счету триквела уже $1 млрд
В забытом фильме 80-х продолжили историю из «Кавказской пленницы»: кто бы мог подумать, что Шурика и Нину ждет такое будущее
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
Российский фильм 2025-го так зашел американцам, что его переснимут в Голливуде: Борисов — в кадре, но он не главная причина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше