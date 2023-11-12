Меню
Пиноккио и его друзья 2 сезон смотреть онлайн
Pinocchio and Friends
6+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
12 ноября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
26
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
5.2
Оцените
12
голосов
5.3
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Пиноккио и его друзья»
Сезон 1
Сезон 2
Капитан Пиноккио
Captain Pinocchio
Сезон 2
Серия 1
12 ноября 2023
Первый день в школе
The first day of school
Сезон 2
Серия 2
12 ноября 2023
Возвращение ведьмы
The return of the witch
Сезон 2
Серия 3
12 ноября 2023
Актеры на один день
Actors for a day
Сезон 2
Серия 4
12 ноября 2023
Секретный клуб
The top secret club
Сезон 2
Серия 5
12 ноября 2023
Пиратская школа
Pirate School
Сезон 2
Серия 6
12 ноября 2023
Музыкальный конкурс
The music competition
Сезон 2
Серия 7
12 ноября 2023
Специальный экипаж
A special crew
Сезон 2
Серия 8
12 ноября 2023
Истерики звезд
Tantrums of stars
Сезон 2
Серия 9
12 ноября 2023
Дом загадок
The house of mystery
Сезон 2
Серия 10
12 ноября 2023
Фея, похожая на мать
A fairy like mother
Сезон 2
Серия 11
12 ноября 2023
Друг животных
The animal friend
Сезон 2
Серия 12
12 ноября 2023
Правдивая история о Коте и Лисе
The true story of the Cat and the Fox
Сезон 2
Серия 13
12 ноября 2023
В гости к маме
A Visit From Mum
Сезон 2
Серия 14
29 апреля 2024
Неправильное заклинание
The Wrong Spell
Сезон 2
Серия 15
29 апреля 2024
Супер Пиноккио
Super Pinocchio
Сезон 2
Серия 16
29 апреля 2024
Таинственная коробка
The Mysterious Box
Сезон 2
Серия 17
29 апреля 2024
Пропавший бутерброд
The Missing Sandwich
Сезон 2
Серия 18
29 апреля 2024
Пицца мечты
The pizza of dreams
Сезон 2
Серия 19
29 апреля 2024
Фотограф Пиноккио
Pinocchio photographer
Сезон 2
Серия 20
29 апреля 2024
Раз, два, три, Нора!
One, two, three, Nora!
Сезон 2
Серия 21
29 апреля 2024
Сокровища Фриды и Злой Бороды
Freeda and Badbeard's treasure
Сезон 2
Серия 22
29 апреля 2024
Руководитель класса
Pinocchio class leader
Сезон 2
Серия 23
29 апреля 2024
Санта-Клаус на один день
Santa Claus for a day
Сезон 2
Серия 24
29 апреля 2024
Пожиратель огня Золотое сердце
Fire Eater Heart of Gold
Сезон 2
Серия 25
29 апреля 2024
Вынужденные каникулы
Forced holidays
Сезон 2
Серия 26
29 апреля 2024
