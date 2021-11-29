Меню
Пиноккио и его друзья 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Pinocchio and Friends
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 ноября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
25
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Пиноккио и его друзья»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Магазин чудес
The Shop of Wonders
Сезон 1
Серия 1
29 ноября 2021
Сказка о фее
Tale of a Fairy
Сезон 1
Серия 2
29 ноября 2021
Кэндлвик - возмутитель спокойствия
Candlewick the Troublemaker
Сезон 1
Серия 3
29 ноября 2021
День волшебной школы
A Magic School Day
Сезон 1
Серия 4
29 ноября 2021
Большой театр Манджиафуоко
Mangiafuoco's Grand Theatre
Сезон 1
Серия 5
29 ноября 2021
Продолжайте стараться, Пиноккио!
Keep Trying Pinocchio!
Сезон 1
Серия 6
29 ноября 2021
Конкурс
The Competition
Сезон 1
Серия 7
29 ноября 2021
Медоро в опасности!
Medoro in Danger!
Сезон 1
Серия 8
29 ноября 2021
Русалка для Манджиафуоко
A Mermaid for Mangiafuoco
Сезон 1
Серия 9
29 ноября 2021
Вызов мастера Черри
Master Cherry's Challenge
Сезон 1
Серия 10
29 ноября 2021
Секрет Крикета
Cricket's Secret
Сезон 1
Серия 11
29 ноября 2021
Банда с городской площади
The Town Square Gang
Сезон 1
Серия 12
29 ноября 2021
С днем рождения, Фрида!
Happy Birthday, Freeda!
Сезон 1
Серия 13
29 ноября 2021
Малышка-фея
The Fairy Baby
Сезон 1
Серия 14
29 ноября 2021
Подарок для Джеппетто
A Gift for Geppetto
Сезон 1
Серия 15
29 ноября 2021
Куклы на один день
Dolls for a Day
Сезон 1
Серия 16
29 ноября 2021
Речное чудовище
The River Monster
Сезон 1
Серия 17
29 ноября 2021
Вечеринка в честь Хэллоуина
The Halloween Party
Сезон 1
Серия 18
29 ноября 2021
Сокровища капитана Фризбибороды
Captain Frizzybeard's Treasure
Сезон 1
Серия 19
29 ноября 2021
Чужой среди нас
Alien Among Us
Сезон 1
Серия 20
29 ноября 2021
Пропавшая память Крикета
Cricket's Missing Memory
Сезон 1
Серия 21
29 ноября 2021
Честный день
Honest for a Day
Сезон 1
Серия 22
29 ноября 2021
Неприятности в Красном лобстере
Trouble at the Red Lobster
Сезон 1
Серия 23
29 ноября 2021
Секрет Фриды
Freeda's Secret
Сезон 1
Серия 24
29 ноября 2021
Миссия Пиноккио
Pinocchio's Mission
Сезон 1
Серия 25
29 ноября 2021
График выхода всех сериалов
