Поездка 2024, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
The Road Trip
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
6
Продолжительность сезона
4 часа 36 минут
Рейтинг сериала
6.4
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Поездка»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
26 декабря 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
26 декабря 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
26 декабря 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
26 декабря 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
26 декабря 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
26 декабря 2024
