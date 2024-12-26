Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Поездка 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Поездка
Киноафиша Сериалы Поездка Сезоны Сезон 1
The Road Trip
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Поездка»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 декабря 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 декабря 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 декабря 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 декабря 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 декабря 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 декабря 2024
График выхода всех сериалов
3 самых душераздирающих серии «Доктор Хауса»: эти эпизоды даже фанаты никогда не пересматривают
Первый сериал Netflix в 2026 году — и сразу 1 место в топе: сместил с пьедестала даже «Очень странные дела»
Самый зимний фильм СССР снимали без снега и в нетрезвом виде: за кадром «Иронии судьбы» Рязанов был в ярости
«Очень странные дела» закончились, а мотив Истязателя разума так и не раскрыли: 1000 и 1 вопрос, которые остались после финала
Один сериал — один вечер: 5 мистических мини-сериалов, которые идеально «зайдут» на новогодних каникулах
Не хочется сложных сюжетов? Вот 6 отличных сериалов для «ленивых» выходных — пропадете в них до понедельника
«Действительно умер в первом сезоне»: Дафферы поддержали немыслимую теорию по «Очень странным делам» — Уилл не был в Изнанке
Фильмы-антидепрессанты с рейтингом 7,2+: собрали 5 картин, которые прогонят послепраздничную хандру и «зарядят» на весь январь
От «Аватара» до «Материалистки»: какие фильмы 2025-го очаровали культовых режиссеров — список «без трендов»
5 самых многообещающих российских сериалов 2026 года: выбирайте — мрачный триллер с Гузеевой или напряженная драма от автора «Аутсорса»
«Ничего подобного еще не видел»: лишь один сериал заставил Нолана с нетерпением ждать каждую серию — на одном уровне с «Твин Пиксом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше