Текст. Реальность 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Текст. Реальность
Киноафиша Сериалы Текст. Реальность Сезоны Сезон 1
Tekst. Realnost 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Текст. Реальность»

Сезон 1
Серия 1
3 июля 2020
Серия 2
3 июля 2020
Серия 3
3 июля 2020
Серия 4
3 июля 2020
Серия 5
3 июля 2020
