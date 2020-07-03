Меню
Текст. Реальность 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Tekst. Realnost
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 июля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
5
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
13
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Текст. Реальность»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
3 июля 2020
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
3 июля 2020
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
3 июля 2020
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
3 июля 2020
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
3 июля 2020
