Лорд. Пес-полицейский 2012 - 2013, 1 сезон
Лорд. Пес-полицейский
Сезон 1
Lord. Pyos-policejskij
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
24
Продолжительность сезона
17 часов 12 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Лорд. Пес-полицейский»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1
Серия 1
11 октября 2012
Серия 02
Сезон 1
Серия 2
11 октября 2012
Серия 03
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2012
Серия 04
Сезон 1
Серия 4
12 октября 2012
Серия 05
Сезон 1
Серия 5
15 октября 2012
Серия 06
Сезон 1
Серия 6
16 октября 2012
Серия 07
Сезон 1
Серия 7
17 октября 2012
Серия 08
Сезон 1
Серия 8
18 октября 2012
Серия 09
Сезон 1
Серия 9
21 августа 2013
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
21 августа 2013
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
22 августа 2013
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
22 августа 2013
Серия 13
Сезон 1
Серия 13
23 августа 2013
Серия 14
Сезон 1
Серия 14
23 августа 2013
Серия 15
Сезон 1
Серия 15
26 августа 2013
Серия 16
Сезон 1
Серия 16
26 августа 2013
Серия 17
Сезон 1
Серия 17
27 августа 2013
Серия 18
Сезон 1
Серия 18
27 августа 2013
Серия 19
Сезон 1
Серия 19
28 августа 2013
Серия 20
Сезон 1
Серия 20
28 августа 2013
Серия 21
Сезон 1
Серия 21
29 августа 2013
Серия 22
Сезон 1
Серия 22
29 августа 2013
Серия 23
Сезон 1
Серия 23
30 августа 2013
Серия 24
Сезон 1
Серия 24
30 августа 2013
