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Постер сериала Лорд. Пес-полицейский
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Киноафиша Сериалы Лорд. Пес-полицейский

Лорд. Пес-полицейский (2012 - 2013)

Lord. Pyos-policejskij 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 17 часов 12 минут

О чем сериал

Немецкая овчарка Лорд, с гордостью носящая звание «пес-полицейский», настоящая легенда убойного отдела. Это невероятно умный, хитрый и добрый пес. А благодаря своему уникальному нюху, сообразительности и моментальной реакции он ловко догоняет преступников, находит наркотики и слышит бесшумную поступь нападающего. Нередко именно Лорду удается уловить детали, которые в конце концов и приводят к раскрытию преступлений. И хотя проказы Лорда и его шкодливый характер подчас доставляют его двуногим коллегам немало беспокойства, обаятельному псу, готовому каждую минуту рисковать собственной жизнью, можно простить все… Следователь убойного отдела Артем Рудин, однажды оказавшись в эпицентре полицейской спецоперации, знакомится с удивительной служебной собакой по кличке Лорд. Отважный пес спасает Рудину жизнь, а сам оказывается ранен. К сожалению, в этот же момент погибает хозяин собаки. Кинологи сообщают Артему, что им придется усыпить Лорда, ведь он никогда уже не сможет принять нового наставника. Пес тяжело переживает потерю, отказывается от еды и питья, а потом и вовсе сбегает из полицейского питомника. Но Артем находит несчастную собаку на могиле бывшего хозяина, проникается к ней сочувствием и забирает к себе.

В ролях
В ролях
Виктор Низовой
Виктор Низовой
Сергей Пинчук
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Юрий Сазонов
Юрий Сазонов
Юлия Назаренко-Благая
Юлия Назаренко-Благая
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
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Сезоны
Лорд. Пес-полицейский - Сезон 1 Сезон 1
2012, 24 эпизода
 
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