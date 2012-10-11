Немецкая овчарка Лорд, с гордостью носящая звание «пес-полицейский», настоящая легенда убойного отдела. Это невероятно умный, хитрый и добрый пес. А благодаря своему уникальному нюху, сообразительности и моментальной реакции он ловко догоняет преступников, находит наркотики и слышит бесшумную поступь нападающего. Нередко именно Лорду удается уловить детали, которые в конце концов и приводят к раскрытию преступлений. И хотя проказы Лорда и его шкодливый характер подчас доставляют его двуногим коллегам немало беспокойства, обаятельному псу, готовому каждую минуту рисковать собственной жизнью, можно простить все… Следователь убойного отдела Артем Рудин, однажды оказавшись в эпицентре полицейской спецоперации, знакомится с удивительной служебной собакой по кличке Лорд. Отважный пес спасает Рудину жизнь, а сам оказывается ранен. К сожалению, в этот же момент погибает хозяин собаки. Кинологи сообщают Артему, что им придется усыпить Лорда, ведь он никогда уже не сможет принять нового наставника. Пес тяжело переживает потерю, отказывается от еды и питья, а потом и вовсе сбегает из полицейского питомника. Но Артем находит несчастную собаку на могиле бывшего хозяина, проникается к ней сочувствием и забирает к себе.