Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Повелитель зверей 1999 - 2002 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Повелитель зверей
Сезоны
Сезон 1
Beastmaster
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 октября 1999
Год выпуска
1999
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Повелитель зверей»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Легенда продолжается
The Legend Continues
Сезон 1
Серия 1
9 октября 1999
Одержимость
Obsession
Сезон 1
Серия 2
16 октября 1999
Остров
The Island
Сезон 1
Серия 3
23 октября 1999
Простая истина
A Simple Truth
Сезон 1
Серия 4
30 октября 1999
Амазонки
Amazons
Сезон 1
Серия 5
6 ноября 1999
Демон Курупира
The Demon Curupira
Сезон 1
Серия 6
13 ноября 1999
Умпатра
The Umpatra
Сезон 1
Серия 7
20 ноября 1999
Последние единороги
The Last Unicorns
Сезон 1
Серия 8
27 ноября 1999
Круг жизни
Circle of Life
Сезон 1
Серия 9
4 декабря 1999
Загадка нимфы
Riddle of the Nymph
Сезон 1
Серия 10
15 января 2000
Валгалла
Valhalla
Сезон 1
Серия 11
22 января 2000
Истребительница
The Slayer
Сезон 1
Серия 12
29 января 2000
Минотавр
The Minotaur
Сезон 1
Серия 13
5 февраля 2000
Хранитель
The Guardian
Сезон 1
Серия 14
12 февраля 2000
Хамелеон
The Chameleon
Сезон 1
Серия 15
19 февраля 2000
Дьявольская сделка
A Devil's Deal
Сезон 1
Серия 16
26 февраля 2000
Слезы моря
Сезон 1
Серия 17
4 марта 2000
Пылающий лес
The Burning Forest
Сезон 1
Серия 18
22 апреля 2000
Золотой Феникс
The Golden Phoenix
Сезон 1
Серия 19
29 апреля 2000
Близнецы
Gemini
Сезон 1
Серия 20
6 мая 2000
Спасать
Rescue
Сезон 1
Серия 21
13 мая 2000
Откровения
Revelations
Сезон 1
Серия 22
20 мая 2000
График выхода всех сериалов
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие
Садакат сойдет с ума после такой новости: в 32 серии «Далекого города» страсти будут кипеть на полную катушку
Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
Новый сезон «Игры престолов» напрашивается сам собой: и виной всему Санса — ее ветка повергнет Вестерос в хаос
А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно
Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667