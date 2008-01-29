Меню
Комиссар Рекс 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Вопросы и ответы
Il Commissario Rex
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
29 января 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 52 минуты
Рейтинг сериала
6.3
Оцените
13
голосов
6.5
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Комиссар Рекс»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
29 января 2008
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
29 января 2008
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
29 января 2008
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
29 января 2008
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
29 января 2008
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
29 января 2008
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
29 января 2008
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
29 января 2008
