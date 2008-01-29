Меню
Комиссар Рекс 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Комиссар Рекс
Киноафиша Сериалы Комиссар Рекс Сезоны Сезон 1
Il Commissario Rex
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 13 голосов
6.5 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Комиссар Рекс»

Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2008
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2008
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2008
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2008
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 января 2008
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 января 2008
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
29 января 2008
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 января 2008
