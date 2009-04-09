Меню
Остров Харпера 2009, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Harper's Island
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 апреля 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
11
голосов
7.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Остров Харпера»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Урр
Whap
Сезон 1
Серия 1
9 апреля 2009
Хруст
Crackle
Сезон 1
Серия 2
16 апреля 2009
Ты-Дыщ
Ka-Blam
Сезон 1
Серия 3
23 апреля 2009
Выстрел
Bang
Сезон 1
Серия 4
2 мая 2009
Удар
Thwack
Сезон 1
Серия 5
9 мая 2009
Всплеск
Sploosh
Сезон 1
Серия 6
23 мая 2009
Хряк, хлюп, пшшш
Thrack, Splat, Sizzle
Сезон 1
Серия 7
30 мая 2009
Бульк
Gurgle
Сезон 1
Серия 8
6 июня 2009
Протекание
Seep
Сезон 1
Серия 9
13 июня 2009
Щелк
Snap
Сезон 1
Серия 10
20 июня 2009
Брызги
Splash
Сезон 1
Серия 11
27 июня 2009
Удушье
Gasp
Сезон 1
Серия 12
11 июля 2009
Вздох
Sigh
Сезон 1
Серия 13
11 июля 2009
