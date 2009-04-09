Меню
Harper's Island 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Остров Харпера»

Сезон 1
Урр Whap
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2009
Хруст Crackle
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2009
Ты-Дыщ Ka-Blam
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2009
Выстрел Bang
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2009
Удар Thwack
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2009
Всплеск Sploosh
Сезон 1 Серия 6
23 мая 2009
Хряк, хлюп, пшшш Thrack, Splat, Sizzle
Сезон 1 Серия 7
30 мая 2009
Бульк Gurgle
Сезон 1 Серия 8
6 июня 2009
Протекание Seep
Сезон 1 Серия 9
13 июня 2009
Щелк Snap
Сезон 1 Серия 10
20 июня 2009
Брызги Splash
Сезон 1 Серия 11
27 июня 2009
Удушье Gasp
Сезон 1 Серия 12
11 июля 2009
Вздох Sigh
Сезон 1 Серия 13
11 июля 2009
