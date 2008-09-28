Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Детектив Раш 2003 - 2010 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Детектив Раш
Сезоны
Сезон 6
Cold Case
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
28 сентября 2008
Год выпуска
2008
Количество серий
23
Продолжительность сезона
16 часов 29 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Детектив Раш»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Дни славы
Glory Days
Сезон 6
Серия 1
28 сентября 2008
Зов правды
True Calling
Сезон 6
Серия 2
5 октября 2008
Женщины по средам
Wednesday's Women
Сезон 6
Серия 3
12 октября 2008
Девушка на роликах
Roller Girl
Сезон 6
Серия 4
19 октября 2008
Увольнительная
Shore Leave
Сезон 6
Серия 5
26 октября 2008
Продавец
The Dealer
Сезон 6
Серия 6
2 ноября 2008
Один шажок
One Small Step
Сезон 6
Серия 7
9 ноября 2008
Тройная угроза
Triple Threat
Сезон 6
Серия 8
16 ноября 2008
Фотомодель
Pin Up Girl
Сезон 6
Серия 9
23 ноября 2008
Уличные деньги
Street Money
Сезон 6
Серия 10
30 ноября 2008
Крылья
Wings
Сезон 6
Серия 11
21 декабря 2008
Лотерейная лихорадка
Lotto Fever
Сезон 6
Серия 12
4 января 2009
Горячие новости
Breaking News
Сезон 6
Серия 13
11 января 2009
Продавец щеток
The Brush Man
Сезон 6
Серия 14
25 января 2009
Защита свидетелей
Witness Protection
Сезон 6
Серия 15
15 февраля 2009
Шакалы
Jackals
Сезон 6
Серия 16
8 марта 2009
Офицер ранен
Officer Down
Сезон 6
Серия 17
15 марта 2009
Игры разума
Mind Games
Сезон 6
Серия 18
22 марта 2009
Либертивилль
Libertyville
Сезон 6
Серия 19
29 марта 2009
Украденный дом
Stealing Home
Сезон 6
Серия 20
12 апреля 2009
Двадцать второе ноября
November 22
Сезон 6
Серия 21
26 апреля 2009
Тонкая голубая линия
The Long Blue Line (1)
Сезон 6
Серия 22
3 мая 2009
На глубине
Into the Blue (2)
Сезон 6
Серия 23
10 мая 2009
График выхода всех сериалов
Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть
Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года
Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров
Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании
Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть
Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4
Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка
Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама
У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными
У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»
«Новые герои, круто, слэй!»: хорошие новости для фанатов «Извне» – 4-й сезон не за горами, остался «финальный рывок»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667