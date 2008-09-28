Критики поставили этой части «Чужого» 2 пальца вниз, но Сигурни Уивер уверена — люди просто не поняли его суть

Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года

Эта премьера показала куда более страшную версию Фредди Крюгера: как «Чёрный телефон 2» стал «Кошмаром на улице Вязов» для зумеров

Без майора Черкасова, но с тем же напором: 4 сериала и 1 фильм для тех, кто посмотрел все серии «Мосгаза» на одном дыхании

Король умер, да здравствует король: почему в финал 2 сезона «Песочного человека» Нетфликс впихнули Смерть

Проложил дорогу «Фишеру» и «Чикатило»: основан ли сериал «Мосгаз» на реальных событиях – ему уже 13 лет, а рейтинг не падает ниже 7.4

Sci-Fi Скотта с андроидами и электроовцами в России собрал всего 183 тысячи: лишь благодаря этому стал иконой киберпанка

Apple TV чуть не лишились лучшего камео Ривза: виной всему — Барак Обама

У нового сезона «Эйфории» будет кое-что от «Интерстеллара»: HBO пошли ва-банк — и даже 3 года ожидания уже кажутся оправданными

У «Жмурок» оценка 7,3 и звание лучшей комедии Балабанова, но Сухоруков считает ее «разочарованием»