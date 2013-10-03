Меню
Под прикрытием 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сериалы
Под прикрытием
Сезоны
Сезон 1
Played
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 октября 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 6 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.1
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Под прикрытием»
Сезон 1
Наркотики
Drugs
Сезон 1
Серия 1
3 октября 2013
Девушки
Girls
Сезон 1
Серия 2
10 октября 2013
Деньги
Money
Сезон 1
Серия 3
17 октября 2013
Адвокаты
Lawyers
Сезон 1
Серия 4
24 октября 2013
Оружие
Guns
Сезон 1
Серия 5
31 октября 2013
Бойцовский клуб
Fights
Сезон 1
Серия 6
7 ноября 2013
Машины
Cars
Сезон 1
Серия 7
14 ноября 2013
Яд
Poison
Сезон 1
Серия 8
21 ноября 2013
Копы
Cops
Сезон 1
Серия 9
28 ноября 2013
Секреты
Secrets
Сезон 1
Серия 10
5 декабря 2013
Неприкасаемые
Untouchables
Сезон 1
Серия 11
12 декабря 2013
Хитмэн
Hitmen
Сезон 1
Серия 12
19 декабря 2013
Месть
Revenge
Сезон 1
Серия 13
19 декабря 2013
