Откровенная корейская дорама по мотивам популярного британского сериала «Любовницы». Четверо 30-летних подруг знают и поддерживают друг друга с университетских времён. Но в отношениях с мужчинами всё, увы, не так просто. Юристка До Хва-ён изменяет мужу с начальником. Психолог Ким Ын-су до сих пор страдает по школьному учителю, в которого была влюблена в старших классах. Учительница Хан Чон-вон скрывает от коллег мужа-повара, а мать-одиночка Чан Се-ён не может оправиться от потери супруга, трагически погибшего два года назад. Но все эти трудности меркнут, когда подруги сталкиваются с криминалом.