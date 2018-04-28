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Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Постер сериала Любовница
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
13 постеров
Киноафиша Сериалы Любовница

Любовница (2018 - 2018)

Miseuteuriseu 18+
Год выпуска 2018
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал OCN
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

Откровенная корейская дорама по мотивам популярного британского сериала «Любовницы». Четверо 30-летних подруг знают и поддерживают друг друга с университетских времён. Но в отношениях с мужчинами всё, увы, не так просто. Юристка До Хва-ён изменяет мужу с начальником. Психолог Ким Ын-су до сих пор страдает по школьному учителю, в которого была влюблена в старших классах. Учительница Хан Чон-вон скрывает от коллег мужа-повара, а мать-одиночка Чан Се-ён не может оправиться от потери супруга, трагически погибшего два года назад. Но все эти трудности меркнут, когда подруги сталкиваются с криминалом.

В ролях
В ролях
О Джон-сэ
Хан Га-ин
Чхве Хи-со
Чхве Хи-со
Щин Хён-бин
Чи Иль-джу
Чи Иль-джу
Ли Хи-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
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Сезоны
Любовница - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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