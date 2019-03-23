Меню
Признание 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Jabaek
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
23 марта 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
16
Продолжительность сезона
21 час 20 минут
Список серий 1-го сезона сериала «Признание»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
23 марта 2019
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
24 марта 2019
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
30 марта 2019
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
31 марта 2019
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
6 апреля 2019
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
7 апреля 2019
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
13 апреля 2019
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
14 апреля 2019
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
20 апреля 2019
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
21 апреля 2019
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
27 апреля 2019
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
28 апреля 2019
Серия 13
Episode 13
Сезон 1
Серия 13
4 мая 2019
Серия 14
Episode 14
Сезон 1
Серия 14
5 мая 2019
Серия 15
Episode 15
Сезон 1
Серия 15
11 мая 2019
Серия 16
Episode 16
Сезон 1
Серия 16
12 мая 2019
