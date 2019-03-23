У Тоси с Ильей мог быть счастливый брак, если бы не Анфиса: зрители придумали продолжение «Девчат» — даже ИИ так не смог

Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

«Без “Условного мента” по субботам жизнь не та!»: у «Невского» появился реальный конкурент — и ему посвящают стихи

Гильермо дель Торо почти снял сиквел культового ужастика — студия не согласилась на проект по очень странной причине

Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить

По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд

Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше

Прощай, Мухич: не стало звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова – актер перед смертью потерял слух и почти ослеп (видео)

Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях

И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна