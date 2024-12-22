Оповещения от Киноафиши
Маски 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Маски
Maski 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Маски»

Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 декабря 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 декабря 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 декабря 2024
