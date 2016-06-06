Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мортал Комбат 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Напарницы 2010 - 2016, 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Напарницы
Сезоны
Сезон 7
Rizzoli & Isles
16+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
6 июня 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
11
голосов
7.7
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Напарницы»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Два выстрела: Двигайтесь вперед
Two Shots: Move Forward
Сезон 7
Серия 1
6 июня 2016
Опасная кривая впереди
Dangerous Curve Ahead
Сезон 7
Серия 2
6 июня 2016
Копы против зомби
Cops vs. Zombies
Сезон 7
Серия 3
13 июня 2016
Посмертно
Post Mortem
Сезон 7
Серия 4
20 июня 2016
Тень сомнения
Shadow of Doubt
Сезон 7
Серия 5
27 июня 2016
Призраки
There Be Ghosts
Сезон 7
Серия 6
11 июля 2016
Мертвый груз
Dead Weight
Сезон 7
Серия 7
18 июля 2016
2M7258-100
Сезон 7
Серия 8
25 июля 2016
65 часов
65 Hours
Сезон 7
Серия 9
1 августа 2016
Богаче или беднее
For Richer or Poorer
Сезон 7
Серия 10
15 августа 2016
Забитый
Stiffed
Сезон 7
Серия 11
22 августа 2016
Вчера, сегодня, завтра
Yesterday, Today, Tomorrow
Сезон 7
Серия 12
29 августа 2016
Оушен Фрэнк
Ocean Frank
Сезон 7
Серия 13
5 сентября 2016
График выхода всех сериалов
Тащат по 20 килограмм сосисок и 10 палок колбасы: почему продавцы закупаются мясными продуктами в «Светофоре»
Шапки по 18 см, а хлопот – ноль: занятые садоводы уже сажают этот многолетник вместо роз и петуний
«Дикая, злая территория»: Абхазию российские туристы назвали «красивым адом» — в Сухум больше ни ногой
Козодоев все-таки не «полный идиот»? Эту сцену с Мироновым зря называли главным ляпом «Бриллиантовой руки» – зрители не туда смотрели
«Папочка возвращается»: с трейлером «Одиссеи» плохо абсолютно все, Нолан снял второй «Довод»
Уверены, что отлично помните культовый фильм «Девчата»? Наш тест убедит вас в обратном
Немоляева в детстве обожала фильм «Два бойца», а повзрослев — влюбилась в этот военный сериал: идеальный выбор к 9 Мая
«Я смотрела раз двадцать»: сейчас этот фильм СССР оценивают на 7.9 и сравнивают с «Гарри Поттером» — а в 80-х хотели запретить
«В смысле они спят в кровати?»: американским детям показали советский мульт «Бобик в гостях у Барбоса» — и Табаков напугал их больше всего
«Всегда льются слезы»: этот фильм Быкова пересматривают поколениями и сравнивают с «В бой идут одни старики»
Был уверен, что прокат запретят: Никулин не верил в успех двух культовых советских картин, но снялся в №2 и стал легендой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667